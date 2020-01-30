Полицейский рассказал, как спас женщину из горящего дома
Пламя за считанные минуты охватило весь дом.
Во время пожара на счету каждая секунда. Простой участковый полицейский Жанат Мендыгалиев рассказал, как спасал из горящего дома в Костанайской области, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
ЧП случилось в ночь с 29 на 30 января в одном из частных домов села Айет Тарановского района Костанайской области. Первыми на место пожара прибыли сотрудники районного отдела полиции Жанат Мендыгалиев и Сергей Чекин, одновременно о происшествии сообщили и в пожарную часть.
Когда мы подъехали к горящему дому, во дворе уже находились соседи и сам хозяин дома. Мужчина сказал, что в доме осталась его сестра, Но попасть в жилище уже было невозможно. Пламя за считанные минуты охватило весь дом, рассказал участковый инспектор полиции Жанат Мендыгалиев.
Сотрудники полиции до приезда пожарного расчета стали бросать снег в окно, чтобы хоть немного погасить огонь. Они потушили входную дверь, и тогда лейтенант полиции Жанат Мендыгалиев практически вслепую начал искать женщину в доме. Дойдя до последней комнаты, он обнаружил ее на кровати без сознания.
Времени на размышления не было. Увидев в задымленной комнате женщину, была только одна цель – спасти ее, - отметил Жанат Мендыгалиев.
Не дожидаясь скорой медицинской помощи, полицейские отвезли 54-летнюю женщину и ее 52-летнего брата в районную больницу. Врачи констатировали у обоих отравление угарным газом.
К слову, Жанат Мендыгалиев начал работать в отделе полиции Тарановского района с 2019 года, сразу после окончания Костанайской академии имени Ш.Кабылбаева. По словам коллег, лейтенанта полиции отличает скромность, но в тоже время он наделен такими качествами, как смелость и решительность, которые в данной ситуации сыграли важную роль.
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