Депутаты маслихатов будут теснее сотрудничать с Казахстанским союзом юристов

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Объединением депутатов маслихатов и Казахстанским союзом юристов.

В Сенате Парламента РК под председательством вице-спикера Аскара Шакирова состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с местными представительными органами в котором, приняли участие также представители Казахстанского союза юристов, передает zakon.kz.

Основным вопросом повестки заседания была актуализация распространения среди населения правовых знаний, а именно профессиональное разъяснение сути проводимых в стране реформ, предусмотренных в Послании Главы государства народу Казахстана и его предвыборной платформе, других масштабных государственных программах.

Участники заседания отметили, что принятые за последнее время законы, а также рассматриваемые в настоящее время в Парламенте законопроекты затрагивают практически все аспекты жизнедеятельности, в том числе социального и жилищного обеспечения населения, здравоохранения, образования, общественного порядка. Вместе с тем, как подчеркнули депутаты, в данном контексте необходимой представляется более активное распространение правовых знаний, в особенности в отдаленных регионах страны. Не менее важной также признана необходимость содействия повышению профессионального потенциала сотрудников государственных учреждений, вовлеченных в нормотворческую и правоприменительную практику.

Участники заседания поддержали инициативу оказания содействия местным представительным органам в проведении в регионах мероприятий, связанных с вышеуказанными вопросами.

По итогам мероприятия был подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве между РОО "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" и РОО "Казахстанский союз юристов". Документ направлен на формирование правовой культуры граждан, усиление эффективности работы депутатов маслихатов и повышение их профессионализма при представлении интересов населения, при разъяснительной работе по основным положениям социально-значимых законов, принятых Парламентом, а также стратегических Программ развития страны. Меморандум подписали руководители данных общественных объединений Толеубек Мукашев и Серик Акылбай.

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