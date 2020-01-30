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Пьяная беременная ездила за рулем в Атырау

Решением суда ее лишили водительских прав на семь лет.

Фото : 360tv.ru30 января 2020, 18:40

С 11 января 12 водителей были лишены водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

– Девять человек арестованы на 15 суток и не смогут сесть за руль в течение семи лет. Один человек был арестован на 20 суток и также лишен водительских прав на семь лет. Еще один мужчина был лишен прав на шесть лет и арестован на 15 суток. Среди нарушителей есть беременная женщина, которая также села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда ее не арестовали в связи с беременностью, но она тоже была лишена водительских прав сроком на семь лет, - рассказал руководитель отдела информационного обеспечения Атырауского областного суда Боранбай Галиев.

Стоит отметить, что все они привлечены к ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения".


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