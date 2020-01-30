Сигареты подорожают в Казахстане

Кроме того, в этом году повысилась ставка акцизов по оптовой реализации производителя бензина.

В 2006 году Казахстан присоединился к рамочной Конвенции по контролю за табаком (инициатор ВОЗ). А потому страна обязана поэтапно повышать ставки акцизов на табачные изделия до определенного уровня. В текущем году повышены акцизные ставки на отдельные виды табачных изделий: сигареты, сигариллы, изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащаяся жидкость в картриджах, сообщает корреспондент zakon.kz.

- То есть если раньше по сигаретам было 8700 за тысячу штук, то сейчас 9 000 тенге. Появилась ставка по никотиносодержащей жидкости в картриджах – пять тенге, - сообщила на семинаре по разъяснению нововведений в законодательство в области реабилитации, банкротства и налогообложения руководитель управления налогообложения отдельных видов предпринимательства КГД МФ РК Гульмира Смагулова

Кроме того, в этом году повысилась ставка акцизов по оптовой реализации производителя бензина до 24 435 тенге за тонну. По розничной реализации ставка повышена до 24 935 тенге.

- Это не относится к розничной реализации с заправок, Это розничная реализация производителя, например, когда ему самому нужен бензин, - пояснила она.

По импорту бензина акцизная ставка с этого года составляет 24 435 тенге. А если передается обратно в подакцизные товары, которые являются продуктом переработки сырья, ставка выросла до 24 435 тенге.

Помимо этого, с 2020-го года в Казахстане отменен дополнительный платеж для субъектов игорного бизнеса. Вместо этого они будут выплачивать корпоративный подоходный налог. Также была отменена норма, уменьшающая КПН по строительству объектов инфраструктуры и административно-жилого комплекса для субъектов предпринимательства осуществляющих свою деятельность на территории СЭЗ. Теперь строить без налога можно только на территории международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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