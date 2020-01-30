Украденная невеста из Туркестанской области рассказала, что сделал с ней "жених"

Похищенную "невесту" изнасиловал будущий так называемый "жених".

Похищение девушки в Туркестанской области в декабре 2019 года не осталось незамеченным. Сейчас идет расследование, а сама жертва так называемого "жениха" поделилась с изданием vera.kz шокирующими подробностями своего похищения, передает zakon.kz.

В полиции Туркестанской области журналистам издания сообщили, сейчас по данному факту идет досудебное расследование сразу по двум статьям «Похищение человека» и «Изнасилование», сейчас подозреваемый отпущен под залог решением городского суда Туркестана.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что была нарушена девственная плева, то есть факт изнасилования подтвердился. В ходе досудебного следствия будут установлены все обстоятельства. Действиям остальных троих участников правовая оценка будет дана в ходе судебного расследования. По данным следователей, дело с обвинительным уклоном поступит в суд в ближайшее время, – сказала официальный представитель Департамента полиции Туркестанской области Салтанат Каракозова.

Сама студентка медицинского колледжа озвучила vera.kz свою версию событий. 3 декабря она вместе со снохой отправилась на занятия. Девушки решили поймать такси, чтобы успеть на пары, как вдруг перед ними неожиданно остановилась машина. Все произошло настолько молниеносно, вспоминает студентка, что они даже не успели убежать: из машины вышли 4 парня, один из них силой усадил девушку в машину, а сноху буквально выбросили на тротуар. Уже только в населенном пункте Ынтымак девушка узнала, что таким способом неизвестный ей молодой человек решил на ней жениться.

Меня привезли в Ынтымак. Он предлагал замуж, я не согласилась, и там остаться не согласилась. После этого меня опять силой затолкали в машину и повезли в Кентау. Я не хотела выходить из машины, но мальчик силком вытащил и на руках занес в какой-то дом. В нем было холодно, мы там до вечера сидели. Уже там были женгешки. Я просила и умоляла отпустить меня домой. В доме были 2 снохи, 2 женгешки, 2 брата и 3 друга, – вспоминает девушка.

Слезы потенциальной невесты не разжалобили ни сватов, ни самого жениха. Девушку вновь силком посадили в машину и повезли в Шымкент. В городе жертву насильно занесли в квартиру на втором этаже и оставили в комнате без освещения. Несколько часов девочка сидела на полу, обняв подушку, а в соседней комнате на свадьбу надеялись жених, его друзья и родственники.

Ночью он пришел и сначала уговаривал, а потом…. Я просила о помощи, кричала, но он стал угрожать, что убьет меня, если я уйду или кому-то расскажу. Потом он меня изнасиловал. Я хотела из окна выпрыгнуть, но парень меня удержал, – в слезах вспоминает ту ночь девушка.

Как теперь жить, девушка не знает. Уже дважды пыталась покончить с собой. До этого происшествия у нее был жених, она мечтала получить диплом медсестры и начать работать. Сейчас студентка мечтает только о том, чтобы по закону были наказаны те, кто совершил над ней насилие.

Я с этим парнем не встречалась. У нас не было никаких отношений. Я знаю только как его имя и что он старше меня на 3 года. 27 ноября на одном из тоев я его видела единственный раз. Он пригласил потанцевать, но я не хотела. А у меня ведь был жених, мама о нем знала. Я этим людям тоже говорила, но они не верили, – рассказывает девушка.

Тем временем в Туркестане среднюю дочку искала вся семья. Мама, отец, два брата и сестра опросили всех друзей и знакомых, обзвонили больницы, в итоге написали заявление в полицию о пропаже девушки. Когда ее вернули домой, мама сразу сказала, если нет любви, и не хочешь замуж, то пошли в полицию. В итоге, заявление приняли сотрудники управления полиции города Туркестана. Подозреваемых искали почти 10 дней, а когда нашли, то отправили всех в следственный изолятор. Правда, потом дело приняло неожиданный оборот, возмущается правозащитница Айгуль Орынбек.

Когда ребят закрыли, дело вели следователи города Туркестан. Потом каким-то образом дело забрал департамент полиции Туркестанской области и ребят отпустили. Адвокат говорит, что сотрудники УВД Туркестана ребят закрыли, а сотрудники Департамента полиции области – отпустили. Трое, вообще, идут не как соучастники, а как свидетели. А 20 декабря и самого так называемого жениха суд выпустил под залог в 15 млн тенге. И дело сейчас опять вернули в управление полиции Туркестана и адвокат подозревает, что дело хотят закрыть за примирением сторон, – возмущается Айгуль Орынбек.

По словам пострадавшей девочки и правозащитницы в последние дни к ним в дом зачастили сваты. Предлагают и бриллианты, и деньги, и пышную свадьбу, главное, чтобы заявление забрали.

Они приходили и хотели нам деньги дать. Парень, вообще, сказал, что все купит и я ничего не докажу. Была очная ставка и ребята там говорили одинаковые слова, что они шли просто по делам на базар и увидели нас случайно. Мы хотели поехать в Шымкент погулять и они нас просто отвезли до города. Когда меня перевозили из дома в дом, рядом были прохожие и его родственники. Я кричала, но почему-то мне никто не помог, – вспоминает девушка.

Ход расследования возмущает Айгуль Орынбек. Мол, у семьи на руках нет многих документов по делу, а соучастники похищения ходят на свободе. Адвокат уже написала заявление в Генеральную прокуратуру РК с просьбой передать дело в департамент полиции Шымкента, мол, полицейским департамента Туркестанской области ни девушка, ни ее семья не доверяют.

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