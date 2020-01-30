Как разрабатывают соцпакет для чиновников

Ранее стало известно, что вопрос о разрешении совмещать госслужбу с другими видами деятельности не стоит.

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан Марат Дауешов рассказал о разработке нового соцпакета для госслужащих, передает zakon.kz.

Соцпакет хотят разработать на примере Японии. Депутат Мажилиса Ержан Кудайберген поинтересовался, обязательно ли было для изучения японского опыта направлять туда двух сотрудников Агенства по делам госслужбы

Вопрос ваш очень важный. Во-первых это поручение недавно к нам пришло, озвучено было совершенно недавно, по соцпакету, что это означает по японскому методу, это о том, что при выходе на пенсию одно из положений этого соцпакета при выходе на пенсию государственный служащий может претендовать на равнозначную пенсию, равнозначную его последней заработной плате. Как мы знаем, в Германии это 70% от последней зарплаты, но здесь нужно смотреть на возможности республиканского бюджета. Если мы введем этот соцпакет на следующий год , они будут задействовать тех госслужащих, которые сейчас находятся на государственной службе, всех, не только молодых, тех, кто имеет предпенсионный возраст, - сказал Марат Дауешов.

Ранее стало известно, что вопрос о разрешении совмещать госслужбу с другими видами деятельности не стоит

Оксана Скибан

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