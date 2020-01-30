Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мы доломали, было весело - подростки, разбившие ледовый городок, раскаялись 

Их нашли благодаря камерам наблюдения.

Фото : ДП СКО30 января 2020, 19:17

Полицейские задержали троих несовершеннолетних, разбивших ледяные конструкции в центре Петропавловска, передает zakon.kz со ссылкой на ДП СКО.

Вечером 29 января трое несовершеннолетних жителей областного центра, 2004, 2005 и 2006 г.р. на территории Ледового городка по улице Конституции Казахстана разбили ряд ледяных конструкций.

Их установили по записям с видеокамер и доставили в городское Управление полиции. По факту хулиганства был собран административный материал по статье 435 КРКоАП. Родителям подростков грозит штраф в семь МРП. Материал будет направлен для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Петропавловска,

Позже подростки раскаялись в содеянном.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты