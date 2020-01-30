Мы доломали, было весело - подростки, разбившие ледовый городок, раскаялись 

Их нашли благодаря камерам наблюдения.

Полицейские задержали троих несовершеннолетних, разбивших ледяные конструкции в центре Петропавловска, передает zakon.kz со ссылкой на ДП СКО.

Вечером 29 января трое несовершеннолетних жителей областного центра, 2004, 2005 и 2006 г.р. на территории Ледового городка по улице Конституции Казахстана разбили ряд ледяных конструкций.

Их установили по записям с видеокамер и доставили в городское Управление полиции. По факту хулиганства был собран административный материал по статье 435 КРКоАП. Родителям подростков грозит штраф в семь МРП. Материал будет направлен для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате Петропавловска,

Позже подростки раскаялись в содеянном.

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