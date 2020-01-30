Архивное фото Коби Брайанта в тюбетейке выложили в Сеть

Уникальное совместное фото молодого Коби Брайанта с казахстанскими игроками предоставил Посольству Тимур Несбитт.

Скончавшийся в ходе крушения вертолета легендарный баскетболист Коби Брайант уже в молодости вдохновлял своей игрой людей по всему миру. Снимок спортсмена в тюбейтейке и с казахстанским флагом опубликовало Посольство США в нашей стране, передает zakon.kz.

Уникальное совместное фото молодого Коби Брайанта с казахстанскими игроками предоставил Посольству Тимур Несбитт.

На снимке голова Коби облачена в тюбетейку, вместе с казахстанскими баскетболистами он держит казахстанский флаг.

Напомним, баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант трагически погиб при крушении вертолета в Калифорнии 26 января. Вместе с ним погибла и его 13-летняя дочь. Смерть величайшего баскетболиста шокировала любителей спорта в Казахстане и во всем мире.

Как стало известно позже, в день трагедии был жуткий туман, даже вертолеты стражей порядка не поднимались в воздух.

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