Делегаты из Беларуси прибудут в Казахстан для переговоров по нефти

Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь.

Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Правительства Беларуси Александра Исаева, передает zakon.kz.

Договоренность была достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы. Глава белорусского Правительства проинформировал своего коллегу, что Правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения.

Накануне Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил Правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

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