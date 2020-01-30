Какие компании отказываются от полетов в Китай
Это связано с распространением нового коронавируса
Авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Ранее стало известно, то авиакомпания Эйр Астана приостанавливает полеты в Пекин и Урумчи с 3 февраля. Рейсы Эйр Астана из Алматы в Гонконг выполняются без изменений три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Кроме казахстанского авиаперевозчика, от полетов в Китай откаались:
- Российские Azur air, iFly, Nordwind. "Аэрофлот" и S7 лишь предложили пассажирам сдать билеты без дополнительной платы. "Уральские авиалинии" приостановили чартерную программу на Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.
- Германская Lufthansa.
- Austrian Airlines.
- Вьетнам прекратил авиасообщение с городом Ухань.
- Индонезийская Lion Air.
- British Airways.
- Finnair.
- Сингапурский Scoot (Ухань).
- Казахстан и Грузия вводят ограничения до 29 марта.
- "Международные авиалинии Украины".
- Thai Air Asia (Ухань).
- Малайзийская Airasia (Ухань).
- Японская All Nippon Airways (Ухань).
- Korean Air Lines (Ухань).
- Iberia (Шанхай).
- Air France.
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