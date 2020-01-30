Какие компании отказываются от полетов в Китай

Это связано с распространением нового коронавируса

Авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за распространения коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, то авиакомпания Эйр Астана приостанавливает полеты в Пекин и Урумчи с 3 февраля. Рейсы Эйр Астана из Алматы в Гонконг выполняются без изменений три раза в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Кроме казахстанского авиаперевозчика, от полетов в Китай откаались:

- Российские Azur air, iFly, Nordwind. "Аэрофлот" и S7 лишь предложили пассажирам сдать билеты без дополнительной платы. "Уральские авиалинии" приостановили чартерную программу на Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.

- Германская Lufthansa.

- Austrian Airlines.

- Вьетнам прекратил авиасообщение с городом Ухань.

- Индонезийская Lion Air.

- British Airways.

- Finnair.

- Сингапурский Scoot (Ухань).

- Казахстан и Грузия вводят ограничения до 29 марта.

- "Международные авиалинии Украины".

- Thai Air Asia (Ухань).

- Малайзийская Airasia (Ухань).

- Японская All Nippon Airways (Ухань).

- Korean Air Lines (Ухань).

- Iberia (Шанхай).

- Air France.

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