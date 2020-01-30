Волонтеры проводят семинары по преодолению правового нигилизма в Алматы

Обсуждаются актуальные вопросы правового обучения, основ казахстанского законодательства.

С начала года в алматинских колледжах и ВУЗах проводятся семинары со студентами по правовому обучению, передает zakon.kz.

В семинарах участвуют представители волонтерского движения "Ізгілік елшісі – Акселератор добра", информационно-просветительского штаба, общенационального движения "Жанару", проектного офиса Sanaly urpaq, преподавательский состав и студенты организаций образования.

Обсуждаются актуальные вопросы правового обучения, основ казахстанского законодательства, привития нравственных качеств, добропорядочности, честности, справедливости и чувства патриотизма.

Целью мероприятий становится также и повышение правовой грамотности, правосознания и уровня доверия к государственным органам, формирование у обучающихся гражданской позиции, а также выработка системы знаний и четкого представления о субъектах, осуществляющих борьбу с нарушениями, о комплексе причин, способствующих правонарушениям, а также мерах противодействия их распространению в обществе.

Сфера образования является важной сферой, которая закладывает ценные основы для воспитания будущего поколения. И преподаватели должны помогать нашей молодёжи развивать нулевую терпимость ко всем незаконным проявлениям и обеспечить правовую грамотность, - отметила руководитель волонтерского движения "Ізгілік елшісі – Акселератор добра" Айнур Сабитова.

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