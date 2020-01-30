Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Волонтеры проводят семинары по преодолению правового нигилизма в Алматы

Обсуждаются актуальные вопросы правового обучения, основ казахстанского законодательства.

Фото : zakon.kz30 января 2020, 20:49

С начала года в алматинских колледжах и ВУЗах проводятся семинары со студентами по правовому обучению, передает zakon.kz.

В семинарах участвуют представители волонтерского движения "Ізгілік елшісі – Акселератор добра", информационно-просветительского штаба, общенационального движения "Жанару", проектного офиса Sanaly urpaq, преподавательский состав и студенты организаций образования.

Обсуждаются актуальные вопросы правового обучения, основ казахстанского законодательства, привития нравственных качеств, добропорядочности, честности, справедливости и чувства патриотизма.

Целью мероприятий становится также и повышение правовой грамотности, правосознания и уровня доверия к государственным органам, формирование у обучающихся гражданской позиции, а также выработка системы знаний и четкого представления о субъектах, осуществляющих борьбу с нарушениями, о комплексе причин, способствующих правонарушениям, а также мерах противодействия их распространению в обществе.

Сфера образования является важной сферой, которая закладывает ценные основы для воспитания будущего поколения. И преподаватели должны помогать нашей молодёжи развивать нулевую терпимость ко всем незаконным проявлениям и обеспечить правовую грамотность, - отметила руководитель волонтерского движения "Ізгілік елшісі – Акселератор добра" Айнур Сабитова.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты