Не любил, когда курят - дочь Ислама Каримова вспомнила об отце

Ислам Каримов всегда регулярно занимался спортом.

В день рождения Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева поделилась воспоминаниями о своем отце, передает zakon.kz.

Сегодня ваш день рождения, и достаточно причин помнить и чтить эту дату нам - вашим детям. Чем больше времени проходит и, чем взрослее я становлюсь, я осознаю мудрость ваших слов, данных мне советов, а самое главное примера который мне был подан. Я благодарна за это и хочу поделиться некоторыми воспоминаниями со многими теми, кто считает вас дорогим человеком и чтит вас, как отца, - написала Лола Каримова в Facebook.

Она рассказала, что в молодости ее отец, практически как и все мужчины, курил сигареты.

Но когда он узнал, насколько это опасно, резко бросил. Ему было 40, тогда же родилась я. Я не помню отца курящим. Я помню только его негативное отношение к этой дурной привычке. Он не любил, когда курят, не терпел табачного запаха. Этим отношением он задал тон всем окружающим на многие годы, - вспомнила Каримова.

Ислам Каримов всегда регулярно занимался спортом, продолжила дочь первого президента Узбекистана. В молодости он профессионально занимался борьбой.

Однажды, поломал на тренировке ногу, и в прямом смысле слова, прискакал домой на одной ноге: "не хотел сдаваться", - так он объяснил свое состояние моей маме. После этой травмы он также продолжал заниматься спортом, переключился на плаванье. Спорт был для него частью его ежедневного графика. В детстве, я помню, как он работая до ночи, все равно, находил время для спорта. Он вставал на тренировки чуть свет, и уходил из дома около шести утра. Позже, он хорошо играл в большой теннис. Играл до самого конца. В последние дни проведенные с ним в больнице, я слышала как врачи говорили о том, как он был физически крепок, и, что ему нельзя было дать возраст 78 летнего старика, - вспомнила Лола Каримова.

Девиз Ислама Каримова: "В здоровом теле - здоровый дух". По словам Лолы, он не любил обращаться к врачам.

Он аскетично питался, не позволял себе излишеств и не одобрял пиршества. Застолья накрывались по праздникам. Он был полностью погружен в свою работу, отдаваясь ей с головой. Его жизненный пример это уникальное умение подчинять обстоятельства выбранной им цели, не жалея о прошлом, всегда идти вперед, - заключила она.

Ислам Каримов умер в 2016 году. Его смерть официально была подтверждена 2 сентября. Однако первый слух об этом появился 27 августа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!