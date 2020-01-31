Пьяные посетители развлекательного комплекса решили убить обидчика

На скамье подсудимых пятеро.

В Петропавловске начался суд по делу о громкой стрельбе в самом центре города. В мужчину стреляли на детской площадке во дворе его дома, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Дело стало резонансным еще и потому, что потерпевший оказался известной личностью. Он имеет отношение к популярному развлекательному комплексу.

- Только чудом и благодаря врачам удалось спасти ему ногу, то есть это грозило ампутацией. Но в настоящий момент он проходит курс лечения. Он не может передвигаться свободно сам, он не смог явиться, - сказал представитель потерпевшего Константин Дарий.

По версии обвинения, пьяная компания приехала в развлекательный комплекс, а потерпевший выставил всех за порог. Дошло до драки, а потом оскорбившиеся клиенты решили убить обидчика. Следствие установило: мужчину поджидали возле его дома, открыли прицельный огонь. На скамье подсудимых пятеро. Старшему - 30 лет, младшему - 22. Подсудимые наставали, чтобы суд был закрытым, а когда им отказали, вместе со всеми своими родственниками и защитниками запретили журналистам снимать их лица. Те, кого обвиняют в хулиганстве, вину признают, некоторые даже готовы примириться. За покушение на убийство судят троих. Все они пока уверяют, что невиновны.

- Последний получил телесное повреждение в виде огнестрельного ранения, не устоял на ногах и, ощущая сильную физическую боль в области правого бедра, упал на землю. С места совершения ими уголовного правонарушения скрылись, не доведя свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, - сообщил государственный обвинитель Даурен Сагындыков.

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