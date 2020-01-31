Аферисты оформляли онлайн-займы на доверчивых бизнесменов

В микрокредитной организации заявляют, в большинстве случаев пострадавшие виноваты сами.

Казахстанские предприниматели жалуются на интернет-мошенников. По их словам, несколько месяцев аферисты под предлогом покупки товаров оформляли на доверчивых бизнесменов онлайн-займы, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Продажей товаров в интернете Анна Тян и ее мама занимаются уже полгода. Никогда не думали, что нарвутся на мошенников. Девушка рассказывает: позвонила клиентка, заказала товар, попросила сделать отправку через Казпочту. Чтобы оформить посылку, потребовала ИИН и личный банковский счет. Предпринимательница все данные тут же предоставила. Деньги за товар поступили, и даже больше.

Я ей говорю: "Для чего так много?" Она говорит: "30 тысяч – это за мою шубку, 65 – это за соседку, сейчас она определится с товаром". На следующий день она пишет: "У нас такое горе, у соседки мать с сестренкой насмерть разбились". Значит, мы отправляем обратно деньги. 20 ноября маме звонят и говорят: "Почему вы не гасите кредит?" С ТОО Aventus Kazakhstan. На что мама говорит: "Какой кредит? Мы не брали", - сказала Анна Тян.

С онлайн-мошенничеством столкнулись и столичные предприниматели. Они давно ведут свой бизнес в социальных сетях и никогда не нарывались на аферистов. Поэтому, даже когда мошенница попросила ИИН и номер банковского счета, никто ничего не заподозрил. В некоторых отдаленных районах еще нет терминалов, а на почте всегда требуют эти данные.

У нас вот сейчас порядка 35 человек уже на сегодняшний день. Количество растет каждый день. Я одна из инициаторов, с которой все началось, уголовный процесс. Я первая возбудила уголовное дело на территории Астаны и начала писать в постах в соцсетях об этой проблеме. На связь вышли сразу четверо. У них точно то же самое, те же самые номера, точно так же представляются, - сказала Забира Кадырова.

В микрокредитной организации заявляют, в большинстве случаев пострадавшие виноваты сами. Ведь они предоставляют личные данные совершенно посторонним людям. Но компания готова пойти навстречу, если факт мошенничества подтвердится.

Как в дальнейшем показало расследование нашей службы безопасности, займы были оформлены мошенническим путем. Когда мы получаем такое подтверждение, все начисления, то, что происходит – проценты, пени и штрафы, приостанавливаются до момента принятия процессуального решения со стороны непосредственно правоохранительных органов, - сообщил начальник юридической службы ТОО Aventus Kazakhstan Антон Харламов.

В полиции уже начали досудебное расследование. Мошенников сейчас ищут не только в Алматы и Нур-Султане. Как выяснилось, жертвами обмана стали жители разных регионов.

Установлено, что еще в городах Павлодар, Караганда есть такие же люди, которые пострадали от преступных действий. В настоящее время специальная следственно-оперативная группа уже находится в командировке в Туркестанской области. Думаем, что поимка, вернее, установление более детальных подробностей и дальнейшая поимка подозреваемой – это дело времени. Она непременно будет задержана и понесет наказание, - рассказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Если аферистов задержат и докажут их вину, все онлайн-займы пострадавших будут аннулированы. Чтобы не попасть в сети мошенников, специалисты рекомендуют казахстанцам быть внимательнее и ни в коем случае не отправлять незнакомым людям свои личные данные. Ведь провести транзакцию в интернете сегодня можно даже с помощью фотографии банковской карты.

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