Сотни заключенных пожаловались на избиение в колонии

Что покажет проверка в колонии - станет известно, как минимум через две недели. В дело уже вмешалась Генеральная прокуратура.

В Уральске заключенные строгого режима заявили об избиении в колонии. Более двухсот заявлений поступило правозащитникам. По этому факту уже возбуждено уголовное дело, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

23 января в колонии строгого режима проводились обыски запрещенных предметов. Здесь была внеплановая проверка. Для этого вызвали военнослужащих Нацгвардии. По словам заключенных, солдаты разбивали сантехнику, портили личное имущество и избивали их дубинками.

Меня без объяснений избивали, пинали, сломали ребро - три ребра, было освидетельствование. Сотрудники никак не реагировали, я им объяснял, что я в возрасте человек, что они хотят от меня, я не знаю, - сказал заключенный.

Пожаловались сразу 200 заключенных. Кроме того, правозащитнику Павлу Кочеткову они показали гематомы, синяки и ссадины. По его словам, все заявления уже обработаны и направлены в соответствующие ведомства.

Всех заключенных начали буквально вышвыривать в локальные участки. Пока они по лестничным маршам бежали, их били дубинками - пинали. Потом на улице заставили раздеться догола. Это из заявлений, объяснений следует. Били их, потом посадили их на корточки, они более трех часов там сидели, - сказал директор филиала Казахстанского международного бюро по правам человека Павел Кочетков.

Уральская колония строгого режима оказалась в центре внимания из-за появления в соц. сетях видеозаписи. Общественники заявляют, что только так можно узнать о противоправных действиях в тюрьмах. Мобильными телефонами в колонии уже никого не удивишь, говорят общественники.

Телефоны передаются теми же сотрудниками учреждений, за определенную плату. Поэтому все это было снято на телефоны, и в данном случае, что попало на видеосъемку- дало резонанс. Если бы этого не было, никто бы ничего доказать не смог, и никто бы и не разбирался, - сообщил руководитель ОО "Мы против пыток" Елена Семенова.

В ДУИС заявили, что во время обыска действительно были изъяты запрещенные вещи - сотовые телефоны, колюще-режущие предметы, гражданская одежда. Но от заключенных в тот день никаких жалоб не поступало. Заявления появились только на следующий день.

В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Более того, должностными лицами Комитетом УИС МВД РК проводится служебное расследование, - сообщил и.о начальника ДУИС по ЗКО Манарбек Габдуллин.

Что покажет проверка в колонии - станет известно, как минимум через две недели. В дело уже вмешалась Генеральная прокуратура.

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