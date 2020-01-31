"Вы просто мрази". Девушка обвинила врача в избиении

Ее доставили в больницу после попытки суицида.

Вопиющий случай произошёл в одной из столичных больниц. Девушка обвинила врача в избиении, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Девушка поступила в городскую больницу №1, после того как приняла большую дозу таблеток. Так она хотела покончить жизнь самоубийством, не выдержала разлуки с молодым человеком. Попытка не удалась, да и последствия оказались нелицеприятные. Из-за передозировки лекарствами, серьезно пострадали жизненно-важные органы, плюс ко всему, как утверждает девушка, ее избил врач. Так, заведующий отделением токсикологии пытался привести ее в чувства.

Зашел очень плотный мужчина, начинает на меня кричать. Он мне сказал так: я ненавижу таких суицидальных тварей как ты. Вы просто, говорит, мрази. Я таких как вы лечу еще. Он меня за руку схватил. Я говорю: уберите свои жирные руки от меня. И он мне получается резко просто ударил в челюсть, - рассказала она.

На крики о помощи никто не пришел. Вместо этого, рассказывает девушка, ее связали.

Я ему говорю: я сейчас сниму катетер, встану, и я вам дам сдачу. А он мне говорит: давай вставай. Он на меня навалился, начал орать, чтобы пришли медсестры, - сказала девушка.

С самим заведующим нам связаться не удалось. По интересному стечению обстоятельств, в больнице сообщили, что врач находится в отпуске. к слову, там об инциденте с этой пациенткой знают, но факта избиения не подтверждают.

Мы обсуждали эти моменты, но факта нет, что нанесены удары.Но на сегодняшний день идет разбор. Когда мы закончим внутреннее расследование, мы гражданке предоставим письменный ответ. Какие меры, что было там, - сообщил заместитель главврача городской больницы №1 Бахытжан Абдуллаев.

А вот у полиции оказалось куда больше сведений. Сразу после выписки девушка написала заявление. Побои сняты, идет судмедэкспертиза.

Нанесение телесных повреждений врачом городской больницы. По данному делу в настоящее время начато досудебное производство, назначены ряд экспертиз, в настоящее время которые не готовы. По результатам их получения, будет принято процессуальное окончательное решение, - сообщил начальник следственного отдела управлении полиции района Алматы Ербол Аубакиров.

Отмечу, судебно-медицинская экспертиза проводится в течение тридцати дней. Только после этого станет известно, насколько тяжелые травмы получила потерпевшая. А пока в отношении столичного токсиколога продолжается расследование по статье умышленное причинение вреда здоровью.

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