На юго-востоке и северо-западе ожидается усиление ветра и низовая метель

Местами сохраняются туман и гололед.

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи, с чем на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь запад республики будет находится в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра и низовая метель.

По республике местами сохраняется туман, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях местами гололед, в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с. В Актюбинской области в Мугоджарском районе порывы ветра 18 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -14°, ясно.

Прогноз погоды на 31 января.

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