Продавщица пыталась дать отпор вооруженному грабителю

Неизвестный в маске забрал с кассы дневную выручку.

В отдел полиции города Балхаш 29 января обратилась 43-летняя жительница города заявив, что неизвестный в маске, угрожая ножом забрал с кассы дневную выручку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 УК (Разбойное нападение).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 34-летний ранее судимый житель города, который дал признательные показания. В настоящее время проводится расследование.

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