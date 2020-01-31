Продавщица пыталась дать отпор вооруженному грабителю
Неизвестный в маске забрал с кассы дневную выручку.
Фото : кадр из видео31 января 2020, 06:36
В отдел полиции города Балхаш 29 января обратилась 43-летняя жительница города заявив, что неизвестный в маске, угрожая ножом забрал с кассы дневную выручку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 УК (Разбойное нападение).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 34-летний ранее судимый житель города, который дал признательные показания. В настоящее время проводится расследование.
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