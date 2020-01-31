Пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП в Туркестанской области

Мужчина угнал автомашину с целью доехать домой.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в угоне автомашины, на котором совершил ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

23 января 2020 года, примерно в 23:45 часов ночи, в Тулькубасский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, он на 5 минут зашел в продуктовый магазин, расположенный на одной из улиц поселка, а когда вернулся, то не обнаружили своей автомашины. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 1,8 миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Тулькубасского РОП по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

В целях раскрытия автоугона и задержания подозреваемых, оперативники Тулькубасского РОП совместно с сотрудниками 2-го взвода ППБ МПС ДП Туркестанской области и участковыми инспекторами полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. Стражи порядка тщательно прочесали каждую улицу и дворы поселка, а также осуществили другие необходимые мероприятия. В результате спустя 20 минут, полицейские обнаружили угнанную автомашину на одном из перекрестков, расположенного в 3 км. от места происшествия, попавшую в ДТП. Угнавший автомашину подозреваемым оказался местный житель.

В ходе следствия выяснилось, что автоугонщик находился в нетрезвом состоянии. Мужчина угнал оставленную открытой автомашину с целью доехать домой, но из-за алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и врезался в столб. Подозреваемый арестован

В свою очередь, потерпевший, который чуть не лишился машины из-за своей халатности, выразил благодарность полицейским, которые помогли найти ее.

Я думал, что зайду быстро в магазин, и выйду. Но, когда вышел, не обнаружил своей машины. Затем вместе с друзьями мы ее искали полчаса, но безуспешно, тогда я обратился в полицию. Спасибо стражам порядка, они сразу же пришли на помощь и нашли мою машину. Большое спасибо! – поблагодарил полицейских автовладелец.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!