В ВКО минус 36 градусов
Самая низкая температура воздуха - в районе Алтай.
Фото : drive231 января 2020, 09:51
В ВКО температура воздуха утром 31 января составила - 36 градусов, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Как сообщили в ДЧС ВКО, в районе Алтай температура воздуха опустилась до минус 36 градусов, в Бородулихинском и Кокпектинском районах - минус 35 градусов, в Глубоковском районе - минус 33 градуса.
Из-за морозов занятия в школах этих и других районов области отменены. Также в Семее и Курчатове.
Синоптики предупреждали, что на смену снегопадам и метелям придет холодным антициклон. На юге и юго-востоке ожидалось похолодание.
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