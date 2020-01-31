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В ВКО минус 36 градусов

Самая низкая температура воздуха - в районе Алтай.

Фото : drive231 января 2020, 09:51

В ВКО температура воздуха утром 31 января составила - 36 градусов, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, в районе Алтай температура воздуха опустилась до минус 36 градусов, в Бородулихинском и Кокпектинском районах - минус 35 градусов, в Глубоковском районе - минус 33 градуса.

Из-за морозов занятия в школах этих и других районов области отменены. Также в Семее и Курчатове.

Синоптики предупреждали, что на смену снегопадам и метелям придет холодным антициклон. На юге и юго-востоке ожидалось похолодание.


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