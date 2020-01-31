Из-за чего ругаются все пары

Даже самые терпимые пары периодически ссорятся.

Если вы живёте вместе дольше недели, то наверняка ссорились по одному из этих иррациональных поводов.

1. Температурный режим

Вы надели носки, штаны, свитер и вспоминаете, где висит шуба, когда вдруг обнаруживаете, что все окна в квартире открыты нараспашку. Или, наоборот, обливаетесь потом и выясняете, что кто-то выключил кондиционер. Очевидно, этот злодей просто хочет вас заморозить или зажарить, как тут не ругаться.

2. Пододеяльники

Говорят, в аду нет никаких котлов. Вас просто заставляют без остановки заправлять одеяла в пододеяльники. Когда при смене белья у вас в спальне открывается филиал преисподней, какие только аргументы не идут в ход, чтобы не участвовать в этом чудовищном аттракционе.

3. Выключение света

Когда оба свили из одеял комфортные гнёздышки, бывает сложно договориться, кто должен покинуть тёплую постель, чтобы выключить свет.

4. Храп

С одной стороны, человек, который храпит, делает это не специально. Его сложно винить. С другой стороны, вы уже третий час вертитесь с боку на бок, и никакие беруши не в силах приглушить этот раздражающий звук. Кажется, винить партнёра становится не так уж сложно.

5. Разбросанные вещи

Даже самые терпимые пары периодически ссорятся, когда кто-то в очередной раз споткнётся о чужие носки или расчёску.

6. Влажное полотенце на кровати

Мокрые простыни ещё можно было бы пережить. Но как стерпеть то, что влажное полотенце валяется именно на вашей стороне постели?

7. Чужой будильник

Вы предпочли бы спокойно спать, а не слушать, как ваш сосед по кровати десять раз переводит будильник "ещё на пять минуточек". В итоге вам приходится вставать, пока половинка видит сны.

8. Что-то, совершённое во сне

Вы провинились: изменили, ушли, разбили любимую вазу партнёра. Правда, происходило это в его сне. С одной стороны, никто не виноват. С другой стороны, ваша половинка расстроена, а вы злитесь из-за абсурдности ситуации.

9. Последний кусочек

Вы купили что-то вкусное на двоих, но один съел свою порцию сразу, а второй положил её в холодильник, чтобы насладиться утром. Легко представить всю гамму чувств запасливого партнёра, который, предвкушая свидание с лакомством, обнаружит, что его порции нет на месте.

10. Смартфон за обедом

Думая об идиллическом семейном ужине, вы едва ли представляете себе, что все его участники уткнулись в смартфоны. У современных пар, работающих полный день, и так не хватает времени друг на друга, поэтому гаджеты могут стать причиной серьёзных разногласий.

11. Пустая сковородка или тарелка в холодильнике

Когда кто-то раз за разом съедает всю еду из холодильника, оставляя в нём пустые сковородки и тарелки, неудивительно, что его половинка представляет, как кидает эту посуду в провинившегося. Потому что непонятно, на что человек надеется в этой ситуации: что сковорода телепортируется в раковину и сама помоется? Такого не будет.

12. Ногти на столе

Хуже стриженных ногтей, положенных на стол, только педикюр, который один партнёр делает, пока его половинка в метре от него пытается поесть.

13. Громкость телевизора

Один партнёр всё ещё не слышит, что говорит диктор, другой боится вот-вот оглохнуть. Непростая ситуация, в которой практически невозможно найти компромисс.

14. Сериальное предательство

Вы изо всех сил сдерживались, чтобы не посмотреть новую серию ТВ-шоу, но вдруг выясняется, что ваш партнёр не хранил вам сериальную верность. Он не только знает, что было в эпизоде, но и безжалостно комментирует происходящее.

15. Несвоевременный сон

Вы решили показать партнёру свой любимый фильм, а он уснул на половине. Невольно призадумаешься: может, у вас не так много общего, как казалось.

16. Зубная паста

Один педантично выдавливает зубную пасту от низа тюбика к горлышку, другой просто сжимает упаковку посередине. Кто-то забывает закрыть пасту крышечкой, и она засыхает, кто-то перекладывает её с раковины на полочку над ванной или обратно. Поводов поссориться из-за средства для чистки зубов много, решение одно — купить каждому свой тюбик. Но не факт, что это поможет.

17. Крышка унитаза

Кто должен поднимать и опускать крышку унитаза и стульчак — вопросы посерьёзнее, чем "Кто виноват?" и "Что делать?" Впрочем, универсального ответа на него так и не нашли, поэтому ссоры по этому поводу не прекращаются.

18. Туалетная бумага

Есть чисто практические причины для ссоры. Например, почему человек, у которого закончилась туалетная бумага, не повесил новый рулон и так подставил того, кто отправился в комнату уединения после него. Или почему втулка второй день болтается на держателе.

Но лидер рейтинга глупых ссор из-за туалетной бумаги носит чисто эстетический характер и заключается в том, как вешать рулон на держатель: свободным концом к стене или от стены.

19. Положение переключателя воды с лейки на кран

Пожалуй, у человека, который в парадном костюме зашёл помыть руки и получил струю воды из душа в лицо, есть уважительная причина злиться и негодовать.

20. Волосы на мыле

Внезапно покрывшееся волосами мыло — это не такая серьёзная проблема, как угроза ядерной войны, но последствия может иметь столь же разрушительные.

21. Неудачные фотографии

Партнёр в очередной раз выложил фотографию, которую вы бы предпочли сжечь вместе с фотоаппаратом. Логично начать выяснять, за что он вам мстит.

22. Подозрительные лайки

У самого неревнивого человека могут возникнуть вопросы, если вы щедро осыпаете кого-то привлекательного лайками или комплиментами.

23. Безальтернативная критика

На вопросы, куда пойти, что приготовить на ужин, где провести отпуск, половина отвечает, что ему или ей всё равно. Но при этом бракует любое конкретное предложение, не стесняясь в выражениях. Если вы не на викторине по чтению мыслей, вполне естественно злиться.

24. Украденная еда

Вы не меньше десяти раз спрашиваете у партнёра, не хочет ли он купить или заказать еду, которую вы решили взять себе. Он десять раз отвечает "нет", а потом таскает лакомство с вашей тарелки. В этой ситуации нужно буддистское спокойствие, чтобы не выйти из себя.

25. Кратчайший путь

Если вы не знаете толк в ссорах, вы, конечно, сравните разные маршруты в навигаторе и выберете наиболее короткий. Но многие пары не упускают возможности поругаться, выбирая, какой дорогой идти или ехать.

Источник: lifehacker.ru

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