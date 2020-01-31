Осуждена ОПГ, устроившая незаконный игорный бизнес в Алматы

Данной преступной группой было организовано 2 игровых заведения, более 60 игровых точек.

В Алматы осудили членов организованной преступной группы, причастной к незаконному игорному бизнесу, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований Алматы доказано, что данной преступной группой было организовано 2 игровых заведения, более 60 игровых точек, по которым функционировали игровые терминалы (магазины, автомоечные комплексы, компьютерные клубы, рынки) а так же складские помещения, приспособленные под цеха по изготовлению и ремонту игровых терминалов.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято более 230 игровых терминалов, компьютерная техника, предназначенная для незаконного игорного бизнеса, а так же более 15 млн тенге.

24 января 2020 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы к различным срокам наказания, осуждены 6 членов организованной преступной группы, (в том числе лишением свободы от 5 до 10 лет) осуществлявшие незаконный игорный бизнес на территории города Алматы (ст.ст.307 ч. 3 п.1,2; 262 ч. 1, 2; 367 ч. 4 УК РК), - говорится в сообщении ДЭР по Алматы.

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