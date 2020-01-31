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Публичный рейтинг добропорядочности госорганов появится в Казахстане

Рейтинг будет отражать уровень их открытости, прозрачности, подотчетности, инклюзивности и клиентоориентированности.

Фото : zakon.kz31 января 2020, 10:49

В 2020 году в Казахстане будет введен рейтинг публичной добропорядочности госорганов. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает zakon.kz.

Выступая на заседании коллегии, он отметил, что рейтинг будет отражать уровень их открытости, прозрачности, подотчетности, инклюзивности и клиентоориентированности.

Позиция госорганов в рейтинге будет отражать реальную удовлетворенность граждан их работой, - сказал председатель.

Кроме того, Шпекбаев подчеркнул важность внедрения сервисной модели госуправления вплоть до каждого сельского округа.

Добропорядочность должна стать ключевым нравственным ориентиром не только на госслужбе, но и в бизнесе, - считает он.

Также агентство предлагает ввести обязательную учебную дисциплину "Основы добропорядочности" во всех учреждениях образования.


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