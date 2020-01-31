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Ежедневная мотивация госслужащих бесполезна без повышения зарплаты - Шпекбаев

Все это не будет иметь должного эффекта.

Фото : zakon.kz31 января 2020, 11:00

Председатель Агентства Алик Шпекбаев на заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по итогам 2019 года отметил актуальность повышения оплаты труда госслужащих и бюджетников, передает zakon.kz.

По его словам, можно бесконечно говорить о важности добропорядочности.

Какой бы масштабной ни была профилактика и превенция, сколько бы мы не говорили о важности добропорядочности, все это не будет иметь должного эффекта, если ежедневная мотивация госслужащих и бюджетников сведена к решению насущных вопросов, - сказал Шпекбаев
.

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