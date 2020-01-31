Мамин Мишустину: Мы нацелены и далее работать вместе 

Россия – главный торговый партнер Казахстана.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме "Digital Almaty", сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

Мы нацелены и далее работать с российскими партнерами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами, заложенного Первым Президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и Владимиром Владимировичем Путиным. Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подтвердил преемственность как основополагающий принцип своей деятельности, — сказал А. Мамин.

Россия – главный торговый партнер Казахстана. За 11 месяцев 2019 года двусторонний товарооборот составил $17,2 млрд. В РК действует свыше 10 тыс. предприятий с участием российского капитала, что составляет 37,4% от общего числа предприятий с иностранным капиталом.

Для поддержания высокой положительной динамики торгово-экономического взаимодействия необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими деловыми кругами, а также продвижению товаров на рынки третьих стран. Это важная работа ведется и на площадке Евразийской экономической комиссии, — сказал А. Мамин.

Активно развиваются совместные проекты казахстанского бизнеса с крупными российскими компаниями "КАМАЗ" и "Петербургский тракторный завод". В частности, планируется строительство заводов по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей (ввод в 4 квартале 2021 г.), специальной техники на базе шасси автомобилей КАМАЗ, литейный завод для производства деталей. Одновременно запланировано создание инжинирингового и исследовательского центра в Казахстане с испытательным полигоном для тестирования новейших образцов автомобилей. В июле 2019 г. осуществлена сборка первой тестовой партии тракторов "Кировец" совместно с "Петербургским тракторным заводом".

Символично, что первый визит в качестве главы правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются региональные связи , — сказал М. Мишустин.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в промышленной, энергетической, военно-технической, космической, водной и природоохранной сферах, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений.

А. Мамин и М. Мишустин акцентировали внимание на важности качественной подготовки к предстоящему в ноябре т.г. в Кокшетау XVII Форуму межрегионального сотрудничества на тему "Экологическое сотрудничество".

Отмечена необходимость активизации работы по реализации подписанной на прошлогоднем форуме в Омске Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!