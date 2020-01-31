Шпекбаев обозначил семь антикорупционных приоритетов

Наша задача – не допустить в новом законе коррупционных рисков и лазеек.

Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил о дальнейших планах, определив семь приоритетов, передает zakon.kz.

Выступая на заседании коллегии он перечислил основные направления:

Первое – продолжение работы над введением ответственности за незаконное обогащение, обязательности опубликования деклараций о доходах и расходах всеми госслужащими, тестирования на профессиональную неподкупность.

Второе – концентрация на исполнении ключевых рекомендаций ООН, ОЭСР и ГРЕКО, в числе которых криминализация обещания/предложения взятки, торговли влиянием, совершенствование регламентации конфликта интересов, урегулирование лоббистской деятельности.

Третье – распространение понятия "коррупция" на частный сектор. Традиционно наиболее высокие коррупционные риски наблюдаются в деятельности коммерческих банков, субъектов естественных монополий, крупных производственных и добывающих предприятий, торговых сетей.

Предусмотренные в Уголовном кодексе статьи о коммерческом подкупе и получении незаконного вознаграждения фактически "не работают", хотя по своей сути соответствуют всем признакам взяточничества и требуют перевода в разряд коррупционных.

Четвертое – продолжение формирования комплексной системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции.

В соответствии с рекомендациями ОЭСР и ГРЕКО, наличие полноценной системы защиты осведомителей является базовым условием эффективного противодействия коррупции. Необходимо уже в ближайшее время выстроить национальную систему, отвечающую передовым международным стандартам.

Пятое – правовая регламентация института общественного контроля, который уже обрел осязаемые контуры и представлен целым рядом неправительственных организаций.

Следует отметить, что принятые в реализацию Плана нации Законы "Об общественных советах" и "О доступе к информации" не содержат практические механизмы взаимодействия институтов гражданского общества с государством.

Шестое – проработка мер по усилению ответственности за коррупцию, в том числе отмена отбывания лишения свободы коррупционерами в колониях-поселениях, условно-досрочного освобождения и кратных штрафов по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям, ужесточение наказания за посредничество во взяточничестве и покушение.

Седьмое – дальнейшее совершенствование сферы закупок. Мы должны активно подключиться к исполнению поручения Президента о разработке единого закона "О закупках".

По его словам, правила игры должны быть одни – и для госорганов, и для нацкомпаний.

Наша задача – не допустить в новом законе коррупционных рисков и лазеек. Уже в этом году мы должны приступить к работе по обеспечению максимальной прозрачности финансовых транзакций при освоении бюджетных средств и реализации тендеров. Народ должен знать, кто получил казенные деньги, и видеть, куда они направлены, - заключил он.

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