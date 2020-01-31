Экономический эффект от искусственного интеллекта для Казахстана назвал Мамин

Уже сделаны первые шаги по внедрению искусственного интеллекта.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выступил с речью на пленарной сессии Форума Digital Almaty, посвященной построению устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта, передает zakon.kz.

По его словам, уже сделаны первые шаги по внедрению искусственного интеллекта. Также планируется создать Национальный кластер искусственного интеллекта. Во всех компаниях и госорганах также постепенно внедряются элементы искусственного интеллекта.

Он отметил, что применение ИИ - это оптимизация сфер деятельности нашей экономики.

Потенциал создания дополнительной добавленной стоимости от применения искусственного интеллекта в отраслях экономики может составлять около 5 трлн долларов к 2030 году. Наибольший вклад несут такие отрасли, как розничная торговля, транспорт, логистика, горнодобывающий сектор. Общий экономический эффект от применения ИИ в Казахстане может составить около 25 млрд долларов в год. Наибольший эффект ожидается в сфере услуг (до 15 млрд долларов в год) и в горнодобывающем секторе (до 9 млрд долларов), - сказал Аскар Мамин.

2 года назад открыли международный технопарк Astana Hub.

В сентябре 2019 года в Казахстане открылся инновационный IT-университет.

Альберт Ахметов

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