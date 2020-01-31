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После смерти новорожденного в Атырау выявлены проблемы при формировании статистики

Ожидается их обсуждение на уровне руководства страны.

Фото : 24.kz31 января 2020, 11:25

Мониторинг младенческой смерти в Атырау выявил ряд системных недостатков, сказал на коллегии председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Мониторинг младенческой смерти, проведённый с учетом расследований нами уголовных дел по фактам убийства новорожденных в Атырау, вскрыл системные недостатки в оценке деятельности учреждений здравоохранения, — сообщил Шпекбаев.

В целом, по его словам, выявлены серьезные проблемы при формировании статистики и в ряде других секторов государственного управления. Ожидается их обсуждение на уровне руководства страны.

Также нашими аналитиками совместно с НПП "Атамекен" предотвращено неэффективное использование 800 млн тенге бюджетных средств при государственных закупках. И это только за один месяц – декабрь 2019 года, — отметил глава Агентства.

В Атырау по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру, однако после подачи признаков жизни, врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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