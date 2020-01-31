Куда обращаться, чтобы вернуть деньги за ж/д билеты в Китай

С 1 февраля будет приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос.

С 1 февраля поезда из Казахстана в Китай приостановят. Для возврата денежных средств нужно обратиться в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки", сообщает zakon.kz.

В связи сокращением с 1 февраля 2020 года маршрута следования международного пассажирского поезда № 13-54/14-53 (формирования РК) сообщением "Алматы-2/Нур-Султан Нурлы жол-Урумчи" до ст. Достык просим пассажиров, приобретавших билеты до ст. Урумчи, обратиться в билетные кассы АО "Пассажирские перевозки" для оформления возврата и получения денежных средств без удержания, - говорится в сообщении пресс-службы АО "Пассажирские перевозки".

Напомним, с 1 февраля 2020 года маршруты следования пассажирских поездов №13/14 Алматы – Урумчи и №53/54 Нур-Султан – Урумчи будут сокращены до станции Достык (курсирование в пределах границы РК). Движение пассажирского поезда № 103/104 Урумчи – Алматы формирования китайских железных дорог будет приостановлено. С 1 февраля будет приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!