Видео со стаей волков, идущей из России в ЗКО, распространяют в Сети
Предупредите родителей - говорится в тексте.
Фото : mgorod.kz31 января 2020, 11:52
В социальных сетях активно распространяют сообщение о стае волков, идущей в ЗКО со стороны России, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
- Коллеги, в ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба - прим. автора) пришло официальное сообщение о том, что к границе со стороны России движется большая стая волков. Предупредите родителей, чтобы держали детей в поле зрения, ограничить прогулки, запретить рыбалку и т.д. сообщите мне о том, что сделали. Информация от ПС КНБ РК, пограничники подтвердили, - такое сообщение пересылают друг друг доверчивые казахстанцы.
Также вместе с сообщением распространяется видео, снятое с вертолета. Тем временем, в погранслужбе ЗКО заявили, что распространяемое видео не имеет к ним никакого отношения.
- Если бы была какая-то информация, то наше начальство бы нас предупредило, а я об этом ничего не знаю. Пограничники не могут такое распространять. Мы охраняем госграницу, а не распространяем видео, - уточнил заместитель командира части погранслужбы ЗКО Аскар Казбеков.
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