Видео со стаей волков, идущей из России в ЗКО, распространяют в Сети

Предупредите родителей - говорится в тексте.

В социальных сетях активно распространяют сообщение о стае волков, идущей в ЗКО со стороны России, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

- Коллеги, в ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба - прим. автора) пришло официальное сообщение о том, что к границе со стороны России движется большая стая волков. Предупредите родителей, чтобы держали детей в поле зрения, ограничить прогулки, запретить рыбалку и т.д. сообщите мне о том, что сделали. Информация от ПС КНБ РК, пограничники подтвердили, - такое сообщение пересылают друг друг доверчивые казахстанцы.

Также вместе с сообщением распространяется видео, снятое с вертолета. Тем временем, в погранслужбе ЗКО заявили, что распространяемое видео не имеет к ним никакого отношения.

- Если бы была какая-то информация, то наше начальство бы нас предупредило, а я об этом ничего не знаю. Пограничники не могут такое распространять. Мы охраняем госграницу, а не распространяем видео, - уточнил заместитель командира части погранслужбы ЗКО Аскар Казбеков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!