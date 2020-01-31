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Мишустин: Россия готова делиться технологиями со странами ЕАЭС

Он отметил, что у стран ЕАЭС должна быть общая повестка в сфере цифровизации.

Фото : zakon.kz31 января 2020, 11:55

Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что Россия готова делиться технологиями с партнерами по ЕАЭС, передает zakon.kz.

В Алматы проходит форум Digital Almaty. В нем принимают участие премьеры стран ЕАЭС. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин свое выступление начал с благодарности казахстанской стороне за организацию мероприятия. Затем стал говорить о цифровизации.

Коллеги, Россия, как лидер в области цифровых технологий готова делиться самыми прорывными технологиями и инновациями с партнерами по ЕАЭС. У нас должна быть общая повестка в этой сфере. Цифра стала ключевым элементом глобальной конкуренции, - сказал Мишустин.

Премьер России отметил, что странам ЕАЭС, чтобы достигнуть лидерских позиций в этой сфере необходимо формирование единой системы цифровой идентификации.

Унифицированные, защищенные проекции людей на всем пространстве ЕвразЭс отправной точкой для создания совместной цифровой платформ. Мы должны вести и речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве Союза.

Он сказал, что у стран ЕАЭС должна быть общая информационная система защиты данных. Также страны должны продолжить работу над системой движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе, и предложил открыть совместный центр в области технологий для стимулирования цифрового развития.

В форуме также принимают участие премьер Казахстана Аскар Мамин, премьер Беларуси Сергей Румас, заместитель премьера Кыргызстана Жениш Разаков, заместитель премьера Армении Мгер Григорян и другие.


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