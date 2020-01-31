Сколько казахстанцев имеют недвижимость за рубежом

Самые популярные страны, где казахстанцы приобретают жилье, - это Турция, Россия, Испания и Болгария.

Около семи тысяч казахстанцев имеют недвижимость за рубежом, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал Atameken Business.

Эту информацию предоставили в Коммитете государственных доходов. Самые популярные страны, где казахстанцы приобретают жилье, - это Турция, Россия, Испания и Болгария. По словам риелторов, средняя стоимость покупки в этих странах начинается от 7 миллионов тенге.

Столичный предприниматель Айдос Балтаев владеет компанией, специализирующейся на производстве военной и строительной спецодежды. В 2007-м он приобрел квартиру в элитном районе Дубая. Ее цена составила 100 тысяч долларов. Этот шаг Айдос считает хорошей инвестицией в будущее. Он говорит, что сограждан, владеющих жильем в Объединенных Арабских Эмиратах, много. Например, лестничную площадку там он делит с другом из Нур-Султана.

У нас однокомнатная квартира - это зал и кухня. У них однокомнатная квартира – зал, спальня и кухня. То есть больше. По их меркам это 97 квадратов. В нашем доме там проживают наши друзья на площадке. Мы оценивали нашу квартиру, которая в Дубае, она порядка 400 тысяч долларов стоит уже. Возможно, это связано с тем, что в 2020 году ЭКСПО будет проходить, - рассказал Айдос Балтаев.

В Турции в 2019 году жилье приобрели 776 казахстанцев. По данным Института статистики страны, самыми привлекательными городами стали Стамбул, Анталья и Анкара.

Отечественные риелторы рассказывают, что среди сограждан также возрос интерес к Грузии и к Кипру. Средний чек покупки в этих странах начинается от 7 миллионов тенге. Примечательно, что за рубежом долю участия посредников в сделке оплачивают не покупатели, а компании – застройщики. Их прибыль варьируется от 4 до 8 % от общей суммы.

Риелтор Жан Рысбаев выделяет три основные категории людей, приобретающих жилье за границей.

В основном, многие думают о детях, то есть, "куплю, и детям понадобится". Многие ищут по состоянию здоровья. У меня много клиентов, кому за 60. Чтобы море было недалеко, чтобы можно было ездить. Есть конечно же для бизнеса, где у тебя открывается не только один рынок, а несколько, - пояснил он.

В комитете Госдоходов сообщили, что по итогам 2018 года за пределами республики 6 913 казахстанцев задекларировали 8 174 объекта. При этом, назвать суммарную стоимость всего имущества в ведомстве пока не могут. Возможно, после перехода ко всеобщей декларации, которая стартует в 2021 году, мы уже будем видеть картину и по стоимости зарубежной недвижимости. Информация же о покупках за минувший год станет известна 31 марта. Именно до этого времени жители страны должны зарегистрировать свое имущество за границей.

Молдир Абдуалиева

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