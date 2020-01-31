Профессионализм пожарной части №35 оценен по достоинству

Этот конкурс проводится ежегодно среди пожарных аварийно-спасательных частей и объектовых газоспасательных служб КПО.

Пожарная часть № 35, обслуживающая объекты НПС Большой Чаган признана лучшей по итогам профессионального конкурса. За свои высокие профессиональные показатели работники пожарной части получили переходящий символ "Золотой топор пожарного" и сертификат. Награду вручил начальник промысла Аллегро Никола, передает zakon.kz.

Конкурс "Лучшая пожарная аварийно-спасательная часть" и "Лучшая объектовая газоспасательная команда" был объявлен и проведен компанией "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.". Участие в нем приняли пожарные аварийно-спасательные части, обслуживающие объекты месторождения, НПС Большой Чаган и Атырау Терминал. 30 января 2020 года КПО подвела его итоги.

Победителю - пожарной части № 35 - за высокие профессиональные показатели были вручены переходящий символ "Золотой топор пожарного" и сертификат. Награду вручил начальник промысла Аллегро Никола. В категории лучшая объектовая газоспасательная команда была определена ГСС КПК, которой вручен наградной сертификат.

В церемонии награждения также приняли участие: начальник Отдела ОТ, ТБ и ООС Производственного директората Гринвуд Кейд, начальник комплекса по подготовке и переработке нефти и газа (КПК) Родес Мартин Джон, начальник УКПГ-2 О'Нилл Уоррен Джеймс, начальник группы аварийного реагирования Александр Охрименко, cуперинтендант ОТ, ТБ и ООС УКПГ-2 Овчинников Сергей, начальник отдела ЧС Бурлинского района ЗКО Каиргалиев Рауан, директор филиала АО "Өрт сөндіруші" по ЗКО Кузенбаев Сансызбай, Директор ЗКФ "АкБерен" ТОО "РЦШ ПВАСС" Кубенов Адильбек, руководители и личный состав пожарных частей и объектовых ГСС.

За период 2019 года были получены положительные отзывы и оценки по организации работы пожарной и газоспасательной служб, профессиональные навыки сотрудников высоко оцениваются руководством КПО. Надеюсь, что и в дальнейшем мы продолжим плодотворное сотрудничество в области обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС на объектах КПО, - отметил в своем выступлении начальник промысла Аллегро Никола.

Этот конкурс проводится ежегодно среди пожарных аварийно-спасательных частей и объектовых газоспасательных служб КПО, при этом, критериями оценки являются профессиональная подготовка пожарных и газоспасателей, реагирование и действия в процессе ликвидации ЧС, состояние аварийно-спасательного оборудования, взаимодействие с объектами и проведение работ по предупреждению пожаров и других ЧС.

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