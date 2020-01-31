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До плюс 13 может потеплеть в Казахстане

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pxhere.com31 января 2020, 12:01

В борьбе с метелями и снегопадами незаметно пролетел январь, и приходит последний зимний месяц. Январь завершился наступлением антициклона и вызванного им похолоданием, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Но уже сегодня над Каспием сформировался циклон, который вместе с атмосферными фронтами с юго-западными тропосферными потоками в ближайшие сутки начнет перемещаться на Казахстан.

Циклон обладает большими запасами влаги и тепла, ночная температура в нем была плюс 2…8°С, что приведет к быстрому повышению температуры воздуха в республике. Уже в выходные дни на юге и юго-востоке днем ожидается плюс 3…13°С, а в понедельник в северных, центральных и восточных областях 0…минус 8°С.

Вместе с потеплением атмосферные фронты принесут и осадки: на юг и запад дождь, мокрый снег, на остальную территорию снегопады.


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