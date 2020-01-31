Отдать часть цифрового суверенитета в ЕАЭС предложил председатель ЕЭК

Армянская IT-компания выиграла тендер в Казахстане, используя иностранную платформу и получая информацию не внутри ЕАЭС, а через другие международные платформы.

На пленарной сессии Форума Digital Almaty, посвященной построению устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил о необходимости странам-членам ЕАЭС создавать свою цифровую систему, передает zakon.kz.

Он заявил, что национальные правительства не готовы давать полномочия Евразийскому экономическому союзу давать полномочия по цифровым технологиям.

По данным, озвученным премьер-министром Беларуси, эта страна работает на крупные транснациональные корпорации, которые являются надежными поставщиками.

В Армении 10 тыс. программистов работают на компании третьих стран. Армянская IT-компания выиграла тендер в Казахстане, используя иностранную платформу и получая информацию не внутри ЕАЭС, а через другие международные платформы.

Мы не защищаем наши данные. ЕС принял нормативный акт по защите данных, согласно которому на территории ЕС могут работать только те сайты и платформы, которые защищают пользовательские данные граждан ЕС, а кто не обеспечивает сохранность частной, коммерческой, юридической информации, не имеют права работать на территории ЕС. Под запрет попали Chicago Tribune, LA-Times и сотни других компаний. На нашей территории никаких ограничений, они работают на Евразийском пространстве. Как мы будем защищать наши базы данных, и не превратимся ли мы только в потребителей тех услуг, которые предоставляют нам транснациональные корпорации? На сегодняшний день ситуация такая, - заявил Тигран Саркисян

Он предложил главам правительств стран ЕАЭС создать собственную экосистему и подумать, как совместно управлять цифровой трансформацией, поскольку она меняет логику государственного устройства.

Эту трансформацию мы должны осуществлять вместе. Мы запустили программу кооперации субконтрактации промышленности, предлагаем, чтобы подпрограммой в этом проекте было создание платформы для цифровых компаний в ЕАЭС, чтобы наши компании знали бы друг друга. Мы должны создать собственную экосистему, а не копировать, что сделали Amazon, Alibaba, потому что очевидно, что мы неконкурентоспособны, но должны выработать свою собственную систему. Ключ к решению – в выработке современной системы управления этим процессом, а это мы можем сделать только совместно, ни одна из наших стран отдельно не может отдельно реализовать цифровой свой суверенитет, единственный шанс сделать это Евразийским проектом, - заявил Саркисян.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в своем выступлении озвучил свою позицию по данному вопросу.

Максимальное развитие потенциала искусственного интеллекта является определяющим фактором повышения глобальной конкурентоспособности наших стран. В этой связи необходимо принять скоординированные меры в рамках ЕАЭС по созданию благоприятных условий для динамичного развития технологий искусственного интеллекта, - сказал Мамин.

Альберт Ахметов

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