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У нас были вопросы по хищениям - Антикоррупционная служба о деле Бакауова

Мера пресечения в отношении Бакауова – арест.

Фото : 24.kz31 января 2020, 12:27

Заместитель руководителя первого департамента Агентства по противодействию коррупции Балгабеков Бауыржан в кулуарах прокомментировал дело в отношении экс-акима Павлодаркой области, передает zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день создана межведомственная следственно-оперативная группа.

И нами расследовалось уголовное дело в отношении акима, и КНБ. На сегодняшний день создана межведомственная следственно-оперативная группа по данному делу. Согласно 201 статье УПК и в интересах следствия не хотел комментировать.У нас были ряд вопросов по нашей сфере, по хищениям. Мера пресечения в отношении Бакауова – арест. На срок согласно решению специализированного суда – два месяца, - отметил он.

В середине января специализированный следственный суд Павлодара санкционировал арест Булата Бакауова сроком на два месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий.


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