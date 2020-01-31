У нас были вопросы по хищениям - Антикоррупционная служба о деле Бакауова
Мера пресечения в отношении Бакауова – арест.
Фото : 24.kz31 января 2020, 12:27
Заместитель руководителя первого департамента Агентства по противодействию коррупции Балгабеков Бауыржан в кулуарах прокомментировал дело в отношении экс-акима Павлодаркой области, передает zakon.kz.
По его словам, на сегодняшний день создана межведомственная следственно-оперативная группа.
И нами расследовалось уголовное дело в отношении акима, и КНБ. На сегодняшний день создана межведомственная следственно-оперативная группа по данному делу. Согласно 201 статье УПК и в интересах следствия не хотел комментировать.У нас были ряд вопросов по нашей сфере, по хищениям. Мера пресечения в отношении Бакауова – арест. На срок согласно решению специализированного суда – два месяца, - отметил он.
В середине января специализированный следственный суд Павлодара санкционировал арест Булата Бакауова сроком на два месяца. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
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