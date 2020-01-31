О подробностях дела Аскара Есилова рассказали в Антикоррупционной службе
Экс-аким столичного района "Байконыр" был уличен в получении нового "iPhone".
Фото : inastana.kz31 января 2020, 12:37
Заместитель руководителя первого департамента Балгабеков Бауыржан прокомментировал дело экс-акима столичного района "Байконыр" Аскара Есилова, сообщает zakon.kz.
Он подозревается в подписании фиктивных актов выполненной работы, но с признанием вины он не задерживался. Проводится досудебное расследование, об окончании сообщим вам. Дело по 366 статье. Согласно законодательству, тот кто назначал на должность, тот и должен подать в отставку. На эти вопросы мы будем отвечать после завершения приговора. После приговора суда есть определенная процедура, после которой начинается работа по отставке. Заранее не хотел бы комментировать, - сказал он кулуарах журналистам.
Экс-аким столичного района "Байконыр" Аскар Есилов был уличен в получении нового "iPhone".
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