Владельцев гостиниц обязали регистрировать иностранцев

Бизнесмены в первый раз могут быть наказаны штрафом в размере до 100 МРП.

Полицейские разъяснили работникам гостиничного бизнеса Павлодарской области изменения и дополнения в законодательство о миграции населения, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснил начальник Управления миграционной службы Арман Уалиев, не только владелец жилья, но и гостиницы обязан в течение трех рабочих дней известить миграционную службу о пребывании у него иностранных гостей.

Есть два способа уведомить наши органы: с помощью ЭЦП через egov.kz, что займет пару минут. Если у вас нет ЭЦП, то нужно письменно заполнить и сдать уведомление в органе миграционной службы. В противном случае нарушителю, то есть принимающей стороне, грозит административная ответственность, - сказал он.

Физическим лицам, в случае первого нарушения правил, полагается предупреждение. Бизнесмены в первый раз могут быть наказаны штрафом в размере до 100 МРП.

Как отметили представители ДКНБ, это вводится с целью обеспечения безопасности как казахстанцев, так и иностранцев.

С начала 2019 года в области увеличилось количество граждан, прибывающих из стран миграционного риска, таких как Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан, а также Луганской и Донецкой областей Украины, - подчеркнул представитель областного ДКНБ. – Комитетом в 2019 году нейтрализованы радикальные группировки, запрещенные на территории Казахстана и других стран. Хочется отметить, что группа проживала на съемных квартирах и в гостиницах. Сегодня, согласно нововведению в законодательстве, ответственность за пребывание иностранцев на территории Республики теперь несут граждане Казахстана: как физические, так и юридические лица.

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