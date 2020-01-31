Трое жителей Атырау вымогали у узбекистанца 500 тысяч тенге

Один из осужденных приговорен еще и к 100 часам принудительных работ.

Трое жителей Атырау решили наживиться. Они похитили иностранца и вымогали 500 тысяч тенге у его соотечественника, сообщает zakon.kz со ссылкой портал "Мой ГОРОД".

Все происходило как в боевике. Трое мужчин в апреле 2019 года похитили узбекистанца, избили его, вывезли в степь, забрали с собой автомашину марки Lada Largus и стали требовать деньги.

Однако позже они снизили ставку - остановились на 300 тысячах тенге.

Друг потерпевшего сразу отдал им 20 тысяч тенге, а злоумышленники заявили, что остальную сумму тот должен собрать в течение двух дней. В противном случае они сказали, что продадут машину на запчасти. Преступников удалось задержать 17 апреля. Полицейские начали досудебное расследование сразу по двум статьям уголовного кодекса - это статья 126 УК РК "Незаконное лишение свободы" и статья 194 УК РК "Вымогательство", - отметили в пресс-службе суда Атырауской области.

Вымогатели были признаны виновными и им назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы. Один из осужденных приговорен еще и к 100 часам принудительных работ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!