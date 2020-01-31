Сериалы на антикоррупционную тематику предложили снимать в Казахстане
Министр Абаев отметил, что в совместной работе речь идет не только о новостной составляющей, но также по сериальной продукции и социальной рекламе.
Фото : inform.kz31 января 2020, 13:07
Министр информации и общественного развития Даурен Абаев предложил совместно с Агентством снимать сериалы, передает корреспондент zakon.kz.
Мы считаем, что сегодня у нас есть большой потенциал в совместной работе с Агентством по противодействию коррупции по информационному направлению. Здесь речь идет не только о новостной составляющей, не мене правильно давать правильный идеологический посыл в сериальной продукции, социальной рекламе, документалисте, которую мы делаем, — сказал на коллегии ведомства Абаев.
Он добавил, что они не предлагают в сюжет каждого сериала вкраплять историю коррупционера, понесшего справедливое наказание.
Где-то можно, но не везде. Речь идет о продвижении ценностей верховенства закона, неприятии правового нигилизма и социальной безответственности, — подчеркнул министр Абаев.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5005257-3f7fac1543582a16b4e9367f5bd5a817
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...