Сериалы на антикоррупционную тематику предложили снимать в Казахстане

Министр Абаев отметил, что в совместной работе речь идет не только о новостной составляющей, но также по сериальной продукции и социальной рекламе.

Фото : inform.kz

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев предложил совместно с Агентством снимать сериалы, передает корреспондент zakon.kz. Мы считаем, что сегодня у нас есть большой потенциал в совместной работе с Агентством по противодействию коррупции по информационному направлению. Здесь речь идет не только о новостной составляющей, не мене правильно давать правильный идеологический посыл в сериальной продукции, социальной рекламе, документалисте, которую мы делаем, — сказал на коллегии ведомства Абаев. Он добавил, что они не предлагают в сюжет каждого сериала вкраплять историю коррупционера, понесшего справедливое наказание. Где-то можно, но не везде. Речь идет о продвижении ценностей верховенства закона, неприятии правового нигилизма и социальной безответственности, — подчеркнул министр Абаев. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке