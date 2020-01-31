Оператор РОП объявил тендер на утилизацию свыше 230 тысяч тонн отходов

Победитель электронных торгов будет определяться автоматизированной системой.

На электронной торговой площадке Mp.kz объявлены тендеры Оператора РОП на сбор, переработку и утилизацию отходов автокомпонентов и утилизацию отходов упаковки в Казахстане. Объем выделенных Оператором РОП на эти услуги денежных средств составляет более 5,2 млрд тенге, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Оператор РОП".

Тендер разыгрывается на более 232 тыс. тонн отходов и включает услуги по сбору, транспортировке, переработке и утилизации 35 тысяч тонн изношенных шин, 40 тысяч тонн отработанных автомобильных масел, 20 тысяч тонн бу аккумуляторных батарей, 7 тысяч тонн отходов антифризов, а также утилизацию свыше 130 тысяч тонн отходов упаковки. Срок подачи заявок истекает 10 февраля 2020 года. Итоги будут подведены в конце февраля.

С 2020 года Оператор РОП перевел на электронную площадку закупки услуг по сбору, переработке и утилизации отходов, а также административные расходы компании.

Внедрение новой системы связано с плановой цифровизацией закупочной деятельности компании, повышением открытости проводимых тендеров, а также необходимостью привлечения новых поставщиков товаров, работ и услуг.

Закупочные лоты от Оператора РОП представлены на электронной торговой площадке Mp.kz. Торги в данной системе проходят по аналогии с порталом государственных закупок.

Организациям, осуществляющим сбор, транспортировку, переработку, обезвреживание, использование и (или) утилизацию отходов участие в закупках Оператора РОП на электронной площадке осуществляется бесплатно.

Победитель электронных торгов будет определяться автоматизированной системой.

Следующий электронный тендер на закуп услуг по сбору, транспортировке и переработке отходов упаковки на сумму 2,42 млрд тенге Оператор РОП планирует объявить в конце февраля 2020 г.

По итогам прошлых тендеров, специализированные предприятия, осуществившие сбор и переработку отходов автокомпонентов и упаковки, получили 11, 5 млрд тенге компенсационных выплат от Оператора РОП. За 2 года при поддержке Оператора собрано и переработано - 120 364 тонн упаковки, из них полимерной упаковки - 15 060 тонн, металлической упаковки - 279 тонн металлической упаковки, 28 406 тонн стеклянной упаковки, 76 619 тонн бумажной и картонной упаковки.

В целом за период действия РОП (2016-2019 годы) на предприятиях, осуществляющих сбор и утилизацию автокомпонентов создано 440 рабочих мест. При финансовой поддержке Оператора в 10 регионах и городе Нур-Султан было установлено 12 196 контейнеров для раздельного сбора, в 8 регионах – 147 приемных пунктов, приобретено 28 единиц специализированных автомобилей. Также в 11 регионах установили 2 321 контейнер для ртутьсодержащих ламп и химических источников питания.

Стратегическим направлением развития деятельности Оператора РОП является создание системы комплексного управления отходами, которая позволит минимизировать их влияние на окружающую среду, а также использовать отходы в качестве вторичного сырья и источника энергии.

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