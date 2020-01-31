Сестрам Хачатурян простят убийство

Их эмоциональное состояние характеризовалось ощущением бессилия, унижения и безысходности

Генеральная прокуратура России предписала Следственному комитету переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего. В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, - прокомментировал адвокат одной из девушек Алексей Паршин. - Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования.

По информации адвоката Мари Давтян, при квалификации действий обвиняемых следствием не были в полном объеме учтены выводы экспертов, из которых следует, что в день совершения преступления у Марии, Крестины и Ангелины возникло психическое расстройство и развилась защитно-оборонительная реакция на действия отца, "что ограничило их способность в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими".

При этом, отмечает прокуратура, выявленное у сестер Хачатурян психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна и расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью, - пояснила она.

Согласно показаниям экспертов - психиатра и психолога, - все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизням и здоровью.

Их эмоциональное состояние характеризовалось ощущением бессилия, унижения и безысходности, - напомнила Давтян.

В свою очередь, адвокат младшей сестры Марии Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал, что Гринь резюмирует в своем постановлении, что собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий девушек как убийство.

В постановлении есть ссылка на разъяснения Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, в частности, истязанием, а право на необходимую оборону в этом случае сохраняется до момента окончания такого посягательства, - уточнил защитник.

Убийство, которое встревожило общественность, произошло в июле 2019 года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Позднее стало известно, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

По показаниям девушек, их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он издевался над ними. Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются. При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!