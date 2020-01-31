Пять опасностей для человечества из-за цифровых технологий

Коммерческая сфера несет риск потери рабочих мест, 10-кратное сокращение рабочих мест.

Заместитель Генерального секретаря ООН и Специальный советник по подготовке к празднованию 75-летия ООН Фабрицио Хохшильд в Алматы на форуме "Digital Almaty" назвал главные риски от внедрения цифровых технологий для людей всего мира, передает zakon.kz.

По его словам, в ближайшее время большие данные увеличатся на 25% - это потребляет очень много энергии, поэтому необходимо умело использовать искусственный интеллект для экологии.

Коммерческая сфера несет риск потери рабочих мест, 10-кратное сокращение рабочих мест. По словам замгенсека ООН, крупные компании могут создавать рабочие места, но не нанимают людей, как раньше.

Искусственный интеллект обладает возможностью верховенства права человека. Многие премьер-министры намекнули, что есть много сфер, где существует уязвимость безопасности.

Уязвимости - это тот момент, который касается прав человека. Социальные СМИ подвержены риску, многие используют соцсети для роста ксенофобии и так далее. Я считаю, что использование приложений на основе биоданных могут увеличивать предубеждения. Это парадокс 21 века - максимально увеличивать предубеждения. Эти моменты не означают, что технологии не приносят пользы. Нам надо работать более способно на трансграничном пространстве. Мы должны сплотить усилия и работать вместе. Обеспечивать социальную безопасность в регионах, - сказал Хохшильд.

При этом от внедрения искусственного интеллекта есть большая польза, сказал он.

Очевидно, когда речь о повестке дня 2030, искусственный интеллект - это огромный потенциал. Когда используется искусственный интеллект, я хотел бы упомянуть проект, который работал позволяет объединить и школы. Культура позволяет использовать приложение для сельского хозяйства, это снижает голод, - добавил Хохшильд.

Альберт Ахметов

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