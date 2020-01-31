Из-за подозрения на коронавирус тысячи пассажиров были заблокированы на борту лайнера

Результаты анализа на коронавирус туристы прождали целый день.

Семи тысячам пассажиров круизного лайнера Costa Smeralda не позволяли сойти на берег в гавани итальянского города Чивитавеккья. На борту с подозрением на коронавирус изолирована туристка из китайского Макао, передает zakon.kz со ссылкой на dw.com.

Об этом стало известно 30 января. Вечером того же дня власти сообщили, что это подозрение не подтвердилось. Результаты анализа на коронавирус туристы прождали целый день. Они отметили,что пассажиры смогут покинуть судно в пятницу.

Представитель судовладельческой компании подтвердил, что у туристки из специального административного района КНР Макао высокая температура и проблемы с дыханием. Эта женщина 25 января прибыла вместе с мужем в аэропорт Милана. На лайнере туристке оказывают медицинскую помощь, она изолирована от других пассажиров. У ее мужа температуры нет.

Китайская супружеская пара присоединилась к круизу в порту Савоны. Лайнер совершает регулярный тур по Средиземному морю и перед заходом в Чивитавеккью уже останавливался в Марселе, Барселоне и Пальма-де-Мальорке. Из Чивитавеккьи туры обычно направляются в Рим. Италия - одно из наиболее популярных туристических направлений в КНР.

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