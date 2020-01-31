Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 379,02 тенге (+0,17).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 379,02 тенге (+0,17).



Средневзвешенный курс евро составил 417,90 тенге (-0,41), объем торгов 500 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0168 тенге (-0,0081), объем торгов 17 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 378,1-379,5 тенге, евро – 417,1-419,1 тенге, рос.рубля – 6,06-6,11 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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