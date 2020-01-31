Верховный суд не боится расставаться с неквалифицированными кадрами

Такого вала уволенных по отрицательным мотивам никогда не было - Асанов.

По отрицательным мотивам из судов в 2019 году было уволено рекордное количество человек - 37. Столько же было уволено из системы правосудия суммарно за 4 года. Об этом на расширенном совещании судей республики по итогам работы за год рассказал председатель Верховного Суда Жакип Асанов, передает корреспондент zakon.kz.

Такого вала уволенных по отрицательным мотивам никогда не было. Рекомендовано уволить 37 человек. Это те, кто принял незаконные судебные решения, не прошел аттестацию и нарушил судейскую этику. Столько же было уволено суммарно в предыдущие 4 года. Повышена ответственность судей, и они это чувствуют, - сказал он.

Наказано без увольнения 72 судьи. Асанов отметил, что суд взял курс на повышение независимости судьи, "а независимость не может идти рядом с безответственностью".

Много чего из полномочий председателей судов мы убрали. В то же время мы повышаем личную ответственность каждого судьи, - добавил он.

Продолжая тему повышения качества отправления правосудия и личных компетенций судей, спикер несколько раз отменил, что хотел бы сделать из Академии правосудия кузницу кадров. Однако, по статистике только 16% выпускников (2016-2018 годов) пошли работать в суды.

Мы сейчас ведем мониторинг, выясняем, где в каких органах, государственных, либо не государственных организациях работают выпускники Академии. Точная картина будет готова в течение месяца. В этом году мы включили проект правок приема на обучение, с 17 января передали на рассмотрение Верховного суда и туда включили некоторые дополнения связанные с действиями выпускников после окончания магистратуры. Мы добавили обязанность участия в конкурсах, которые объявляются для занятия должности судьи районного суда, которых раньше не было, - ответила на замечание Асанова ректор Академии Зауреш Баймолдина.

Жакип Асанова, в свою очередь отметил, если Верховный суд поддержит эту позицию, то выпускники, уклоняющиеся от работы в судах, будут обязаны возместить стоимость обучения в Академии.

В Академию правосудия пришли люди, у которых в плане не было стать судьей. У них была только одна задача - провести 2 года, при этом получая зарплату по месту прежней работы. Очень важно проработать над тем, чтобы в гражданско-правовом порядке вернуть с тех кто-либо отчислен, либо не желает стать судьей все те средства, которые были выплачены. Конечно, многое зависит еще от договора, который был заключен магистрантами. Там тоже очень много проблем. На совести бывшего руководства Академии. К сожалению, завтра это все в суде будет обсуждаться, потому что пойдут иски и недостатки этих договоров, наверное, станут предметом судебного рассмотрения, - заметил он.

Баймолдина отчитываясь о проделанной работе, обратила внимание, что набор студентов в 2019 году существенно отличается от тех, кто был отобран прежним ректором.

Первый курс - это не то, что обучаемые, имеет хороший потенциал, у них имеется подготовка, стремление еще дальше углубить свои знания. Второй курс кардинально отличается. Все, что говорится на втором курсе - это как мяч отскакивает от стенки. Все, что говорим не впитывается. Это видимо связано с их уровнем. И не только образовательным, но и нравственным, - сообщила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!