Асанов: В суды поступило более шести миллионов дел
Асанов отметил неуклонный рост дел при неизменном штате судей.
Верховный Суд провел расширенное совещание судей республики по итогам работы за 2019 год, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.
В его работе приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Ержан Жиенбаев, депутаты Парламента Нурлан Абдиров и Владимир Волков, заместитель Генерального Прокурора Марат Ахметжанов, Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова, руководители НПП "Атамекен", адвокатуры и нотариата.
Председатель ВС Жакип Асанов, говоря о реализации за два года ряда инициатив, отметил, что они были основаны на мнениях судей, адвокатов, юридического сообщества.
В рамках "7 камней правосудия" реализован комплекс мер по модернизации судебной системы. Они уже дали результаты не только для судей, но и для людей и бизнеса. Проведено много мероприятий. Сегодня пришло время говорить о результатах. Не все знают сложности, с которыми мы ежедневно сталкиваемся. Люди требуют быстрых изменений. Они хотят, чтобы наше правосудие стало идеальным сегодня, прямо сейчас. Но серьезные перемены требуют времени, - сказал он.
По его словам, для выполнения установок Елбасы и главы государства о повышении качества судейских кадров, судебных актов и судебной деятельности ВС разработаны 17 законопроектов. 9 законов уже введены в действие, в работе еще минимум 8.
Отмечен резкий рост оправдательных приговоров за 2 года: причем по тяжким преступлениям в 15 раз, а по особо тяжким более чем в 5 раз. Гораздо лучше стали защищать судьи права граждан, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Более 42% жалоб удовлетворено против органов следствия и дознания.
В Послании Президента дана установка – ужесточить наказание за ряд правонарушений. Необходимые законы приняты. Соответственно, теперь будет меняться судебная практика в части вынесения наказаний за правонарушения и преступления. Речь идет о деяниях против личности, в т.ч. связанные с половой неприкосновенностью, насильственными действиями сексуального характера, против семьи и несовершеннолетних, за управление авто в нетрезвом виде и др. Всем судам необходимо принять это во внимание, - сказал председатель ВС.
Далее представители суда предметно рассказали о том, какие изменения произошли в судебной системе после введения законодательных новелл. Так, о новом формате работы Судебного жюри, сообщил судья ВС Акылтай Касимов. Как он отметил, в минувшем году по отрицательным мотивам было рекомендовано уволить 37 судей. Это те, кто принял незаконные судебные решения, не прошел аттестацию и нарушил судейскую этику. Столько же было уволено суммарно в предыдущие 4 года.
Председатель Комиссии по качеству правосудия, судья Лариса Шепелева объяснила причины такого роста введением новой Методики оценки профкачеств судей с учетом лучших мировых практик. Если аттестацию раньше не проходили менее 1%, то теперь – более 10%.
Ректор Академии правосудия Зауреш Баймолдина ознакомила с основными изменениями в подготовке судейских кадров и повышении квалификации допустивших низкое качество отправления правосудия.
Судья ВС Айгуль Сапарова рассказала, как проводятся тренинги для судей по подготовке решений в новом формате и их доступному разъяснению. Спикер презентовала соответствующее пособие по составлению судебных актов по гражданским делам. Аналогичные пособия разрабатываются по уголовным и административным делам.
Судья ВС Улбосын Сулейменова сообщила об эффективности реализации пилотных проектов, в т.ч. "ночного" и "семейного" судов.
Руководитель Департамента Наиль Ахметзакиров проинформировал о принятых мерах по повышению эффективности судебного менеджмента.
Заместитель Руководителя Департамента Аслан Тукиев обратил внимание на приоритетные направления в работе над законопроектами: создание адмюстиции, совершенствование ГПК и УПК.
Руководители приоритетных программ Нуржан Молдаков и Айдос Садуакасов рассказали об итогах реализации проектов "Е-сот" и "Коммуникационная стратегия".
В ходе совещания также выступили председатели судебных коллегий Верховного Суда Мейрамбек Таймерденов, Абдрашид Жукенов и Айгуль Кыдырбаева, а также некоторые председатели облсудов.
Далее Ж.Асанов презентовал сборник "Правосудие Казахстана: реалии, тренды, перспективы". Пособие содержит актуальные сведения о судебной системе. Он будет размещен на сайте ВС 3 февраля т.г. Разрабатывается его цифровая версия, содержание которой будет обновляться в режиме реального времени. С его помощью эксперты, международные институты, потребители судебных услуг смогут в любой момент ознакомиться с тем, что происходит в нашей системе.
"Пролистав" слайды сборника, Асанов коротко остановился на каждом его разделе. Так, отмечено о неуклонном росте дел при неизменном штате судей.
В 2018 году в суды поступило 4,5 млн дел и материалов. Это пик последних девяти лет. В 2019-м году нас ждала лавина из более 6 млн. О повышении качества правосудия не могло быть и речи. В прошлом году, благодаря принятым законам, ситуацию удалось переломить, - сказал он.
Разделы сборника показывают динамику изменений за несколько лет в кадрах, судоустройстве и судопроизводстве, современных IT-технологиях, реализации программы перемен "7 камней правосудия".
Председатель суда обозначил задачи на 2020 год. В их числе названо внедрение IT-продукта по мониторингу качества правосудия, создание спецадмсудов без увеличения штата судей, расширение доступа в кассацию по уголовным делам, повышение роли и ответственности апелляции.
Напомнив о тезисе Президента о "слышащем государстве", Асанов объявил 2020-й Годом качества коммуникаций, подчеркнув необходимость выстраивания качественной обратной связи с обществом и своевременном снятии острых вопросов.
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