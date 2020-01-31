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Казахстанцев поблагодарили за отказ от фейков о коронавирусе 

Этой ночью и утром не зафиксирован ни один новый фэйк в WhatssApp, Facebook, Instagram.

Фото : facebook31 января 2020, 16:47

Хотим поблагодарить казахстанцев за прекращение пересылок ежедневных фэйков, связанных с коронавирусом, сообщила на брифинге ведущий инфекционист Казахстана, доктора медицинских наук Динагуль Баешевой, передает корреспондент zakon.kz.

Минздрав Казахстана полностью открыт. Впервые мы предупредили наших граждан о вспышке новых болезней еще 6 января. Как известно, новый вирус был подтвержден только 7 января. Мы хотим поблагодарить население за прекращение пересылки ежедневных фэйков. Этой ночью и утром мы не зафиксировали ни один новый фэйк в WhatssApp, Facebook, Instagram, — сообщила Баешева.

Также она попросила журналистов и блогеров не путать смысл заявлений, не брать интервью у случайных людей, не цитировать слухи и анонимки, проявлять ответственность и профессионализм.

Настоятельно просим всех казахстанцев подписаться на страницу Министерства здравоохранения в социальных сетях и доверять государственным СМИ, — добавила инфекционист.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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