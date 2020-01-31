Назначен начальник Департамента полиции ВКО

Им стал Мадиев Сагат.

Мадиев Сагат назначен начальником Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По согласованию с Администрацией Президента РК и акимом Восточно-Казахстанской области на должность начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Мадиев Сагат Кентаевич, - говорится в сообщении.

Его предшественник Бактыбаев Жанарбек Телюбекович назначен начальником Департамента полиции Мангистауской области.

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сагат Мадиев родился в 1969 году. В органах внутренних дел с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в департаментах полиции Акмолинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей. С марта 2017 года занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД.

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