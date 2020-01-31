Что предлагает сделать премьер Мамин в рамках ЕАЭС

Мамин предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил ввести ряд нововведений в рамках ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета. В нем принимают участие премьер-министры Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Армении и Молдовы. (Молдова здесь в качестве наблюдателя).

Заседание сначала прошло в узком составе. Затем встреча состоялась в широком составе.

Первым слово взял премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Он поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина с недавним назначением на должность. Потом приступил к вопросам ЕАЭС.

В ходе совещания заседания Высшего совета 20 декабря 2019 года было подписано соглашение пенсионном обеспечении, трудящихся в государствах-членах ЕАЭС. Это позволит обеспечить равноправные условия нашим гражданам при получении пенсий. (...) Несмотря на влияние и показатели мировой экономики по итогам года нашим странам удалось сохранить положительную динамику экономического роста. Не менее важные задачи стоят перед нами в 2020 году, - сказал он.

Мамин предложил партнерам по ЕАЭС решить вопросы с реестром согласованных препятствий, которые содержат 68 пунктов.

Реестр начинали с 60, вместо того, чтобы снизить данный показатель, к сожалению, он стал увеличиваться, создавая все новые и новые барьеры. Ранее казахстанской стороной было инициирование поправки для устранения барьеров, позволяющие регламентировать процесс рассмотрения до трех месяцев. Вместе с тем до настоящего времени продвижений в данном вопросе нет. Предлагаю поручить комиссии ускорить согласование данных поправок

Он также предложил до конца 2021 года полностью перевести в электронный формат госзакупки, проводимые в странах ЕАЭС и затронул вопросы использования нелицензионной продукции.

В этой связи предлагаю комиссии выработать совместную тактику по борьбе с пиратством. Уверен, что для этого у нас есть широкие возможности, - сказал он.

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